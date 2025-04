Incidente stradale autonomo all’alba di domenica, poco dopo le ore 6, in via Pietro Montesi, a Marmore (Terni). Una donna ternana di 25 anni (G.B. le sue iniziali) ha perso il controllo dell’autovettura Fiat 500 di cui era al volante, finendo contro il muro del ponticello sopra il corso del fiume Velino. La giovane è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto, per tutti i rilievi volti ad accertare dinamica e cause del sinistro, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, per la pulizia della carreggiata, gli addetti di Area Sicura.

