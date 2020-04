Terni, Ramadan al via: moschee chiuse e solidarietà

di F.L.

Un Ramadan inedito, in cui le moschee di tutto il mondo rimarranno chiuse. È quello che, in tempo di pandemia, inizierà venerdì anche a Terni, dove sono oltre 800 i fedeli che solitamente frequentano i due centri islamici presenti in città e che si apprestano ad esercitare la preghiera tra le mura di casa durante il mese sacro.

Preghiera e fratellanza

«Ci manca la moschea ma ci adatteremo, sarebbe impossibile riuscire a rispettare le distanze di sicurezza anche dopo il 4 maggio, se i divieti verranno allentati» commenta Mimoun El Hachmi, imam del Centro culturale islamico di via Vollusiano. «Nella nostra preghiera e nel nostro cuore – continua – ci saranno l’Italia e i nostri fratelli italiani, vogliamo che vincano presto questa battaglia contro il coronavirus». Intanto, di fronte all’emergenza – che sia al nord Italia che a Roma ha registrato vittime anche tra musulmani – la comunità islamica ha voluto dimostrare la propria vicinanza a quella ternana organizzando una raccolta di sangue alla quale hanno aderito entrambi i centri culturali della città. Mercoledì un primo gruppo di 11 persone si è recato all’ospedale Santa Maria per le donazioni, altre saranno programmate insieme all’Avis alla fine del Ramadan, prevista per il 24 maggio. «L’iniziativa – spiega El Hachmi – è stata organizzata per ricordare la parola di Dio: ‘aiutatevi l’un l’altro nella carità’».