Intervento di vigili del fuoco e polizia Locale di Terni, lunedì mattina fra il parco della Passeggiata e il sottostante parco Ciaurro. Un grosso ramo di un storico albero che si trova nella Passeggiata, si è spezzato cadendo sul percorso pedonale del parco Ciaurro. Nessuno è rimasto coinvolto nell’accaduto e, per procedere alle operazioni di messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno tagliato l’albero in questione, malato e quindi a rischio caduta.

