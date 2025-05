Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di martedì lungo la strada statale 675 (raccordo Terni-Orte). Un uomo di 61 anni, al volante di un’autovettura Fiat Punto, ne ha perso il controllo finendo contro la cuspide dell’area di servizio IP che si trova a poche centinaia di metri dallo svincolo Terni Ovest, in direzione Terni.

L’uomo, fortunatamente, è rimasto illeso. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro, i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e il 118 a scopo precauzionale.