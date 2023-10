Terni: reddito di cittadinanza tolto per 90 mila euro di ‘vincite’ online. Assolta dal tribunale

Le avevano tolto il reddito di cittadinanza e l’avevano denunciata all’autorità giudiziaria perché, stando agli accertamenti della Guardia di Finanza di Terni, nel 2018 aveva incassato vincite – attraverso giochi e scommesse online – pari a 90.144 euro, mai dichiarati. La donna, una 59enne di origini campane residente a Terni, è stata assolta giovedì dal tribunale di Terni – giudice Ersilia Agnello – a fronte di una richiesta di condanna, da parte dell’accusa, di due anni di reclusione. La donna è difesa dall’avvocato Marco Francescangeli che spiega il punto di vista sostenuto nel processo e, alla luce della sentenza, condiviso dal tribunale: «In pratica – afferma il legale – la mia assistita aveva effettuato giochi online, arrivando ad accumulare vincite per circa 90 mila euro ma, al tempo stesso, spendendo una cifra analoga. Il punto è che una legge del 1986 afferma che i redditi da gioco sono considerati ai fini del reddito ma questa normativa ignora come i tempi siano cambiati: non è più l’epoca del TotoCalcio e del Totip, quando con piccole somme si centravano vincite importanti. Oggi – prosegue l’avvocato Francescangeli – le piattaforme online possono far sì che a fronte di vincite piccole, che finiscono poi per cumularsi, ci siano spese corrispondenti. E questo era il caso della mia assistita, che nel 2018 non ha mai ‘vinto’, purtroppo per lei, 90 mila euro. E che il reddito di cittadinanza, in assenza di dolo e completamente ignara delle piccole vincite ottenute, lo percepiva nel rispetto della legge».

