di S.F.

Ai fini della decisione il collegio «ritiene necessario acquisire una relazione di chiarimenti da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (eventualmente tramite il supporto tecnico di Ispra laddove ritenuto necessario) finalizzata a rappresentare quali siano le differenze sussistenti – sia in linea generale che con particolare riferimento al quadro delle emissioni in atmosfera – tra un impianto di coincinerimento che utilizza come combustibile unicamente i rifiuti di cui all’articolo 3, punto 31, lettera b) di cui alla direttiva 2010/75/UE, un impianto di coincinerimento che utilizza come combustibile esclusivamente rifiuti non pericolosi e un impianto di coincinerimento che è alimentato sia da rifiuti non pericolosi che da biomasse ma utilizza principalmente rifiuti non pericolosi». Questo l’input del Consiglio di Stato – si tratta di un’ordinanza firmata venerdì 10 ottobre dal presidente della IV sezione giurisdizionale Vincenzo Neri – in merito alla bagarre tra Regione Umbria e la Bioter srl per l’inceneritore di Maratta. La partita resta aperta.

L’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 10 OTTOBRE: IL MASE TIRATO IN BALLO

Il documento è estremamente tecnico e di complicata lettura per non addetti lavori/tecnici. Anche perché la partita si gioca sull’Autorizzazione integrata ambientale e le cosiddette Bat, le Best available techniques. La Regione ha impugnato al Consiglio di Stato la sentenza del Tar Umbria a favore della società in ottica della riattivazione dell’impianto. In ogni caso l’appellante – ovvero la Regione – ha richiamato «in primo luogo la pacifica giurisprudenza secondo cui le valutazioni sottese al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica e sono sindacabili nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici». L’avvocatura regionale ha inoltre specificato che «l’impianto in oggetto nei suoi ultimi anni di produzione, prima del fermo avvenuto dal 2020, ha utilizzato quale combustibile esclusivamente il rifiuto identificato dal codice 03 03 07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone), non certo annoverato tra i rifiuti biomassa».

FEBBRAIO 2025, LA REGIONE NON MOLLA: CONSIGLIO DI STATO

NOVEMBRE 2024, BIOTER ESULTA: REGIONE K.O. AL TAR

Poco dopo nell’ordinanza c’è un passaggio chiave: «Dal complesso di disposizioni si evince che le conclusioni sulle Bat si applicano solo ai rifiuti diversi dalle biomasse e l’esclusione riguarda quindi gli impianti di incenerimento o coincenerimento che trattano unicamente biomasse (ipotesi in cui non ricade l’impianto in esame). Il legislatore europeo -prosegue il Consiglio di Stato – avrebbe inteso affermare che ove un impianto di coincenerimento bruci esclusivamente rifiuti da biomassa, rifiuti che nella loro essenza non si discostano da biomassa non rifiuto e, quindi, dalla cui combustione non deriva un rischio tale da imporre l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, non si applicano le Bat in esame. Negli altri casi, quando sono trattati anche rifiuti non rientranti tra le biomasse, le Bat devono necessariamente applicarsi. Nel caso di specie vi è la manifesta volontà di Bioter di bruciare in maniera del tutto predominante rifiuti (in particolare, ‘pulper da cartiera’ identificato con codice EER 03 03 07) e solo in piccola parte rifiuti rientranti nella definizione di biomasse, ma ciò non consente certo la non applicazione delle suddette Bat».

IN CASA BIOTER SI CAMBIA IL CAMINO: L’ORDINANZA DEL COMUNE, SI INIZIA

E di conseguenza «l’interpretazione secondo cui basterebbe anche un ‘parziale incenerimento di biomasse’ per escludere qualsiasi impianto dall’applicazione delle conclusioni sulle Bat di cui alla decisione di esecuzione UE 2019/2010, confligge con lo scopo e le finalità di tutela in base ai quali sussiste tutto l’impalcato normativo europeo e nazionale relativo all’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)». Ed ecco il perché dei chiarimenti richiesti al Mase. Gli avvocati coinvolti sono Luca Benci, Anna Rita Gobbo (Regione) e Alessandro Tomassetti (Bioter).