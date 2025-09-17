Ancora una giornata di controlli ad ‘alto impatto’ da parte delle forze dell’ordine a Terni. L’attività è stata eseguita martedì, su disposizione del prefetto Antonietta Orlando e con il coordinamento del questore Michele Abenante e – sul campo – del sostituto commissario Massimiliano Ruggeri. Diverse le aree cittadine passate al setaccio da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale, per un totale di 105 persone controllate (82 di nazionalità straniera).

Le attività hanno in parte riguardato la regolarità dei requisiti di residenza, presso alcune abitazioni, da parte di cittadini stranieri. «Durante le verifiche domiciliari – spiega la questura di Terni nel tracciare il bilancio – in via del Cardellino, via Botticelli e via del Velino sono stati individuati tre casi di irregolarità ed avviate le procedute di espulsione per tre stranieri».

Verifiche anche nell’ambito del commercio da parte della Divisione Pas della questura, Finanza e polizia Locale: «In un esercizio di vicinato di via Marco Claudio sono emerse violazioni in materia fiscale e di corretta esposizione dei prezzi e delle etichette, che hanno portato a contestazioni amministrative a carico del titolare. Presso un pubblico esercizio di viale Brin sono stati avviati ulteriori accertamenti in relazione alla regolarità della Scia».