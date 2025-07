«Una candela arsa e sciolta, un bicchiere di plstica contenente sangue, probabilmente animale». La segnalazione – secca e corredata da foto – riguarda il cimitero di Terni. A trovare il materiale lunedì – «tutto fa pensare ai resti di un qualche rito magico» – è stata una donna, sopra una tomba della ‘vecchia’ prima sezione del cimitero cittadino. «E per ciò che ne so – dice – non è il primo episodio del genere che avviene anche in tempi recenti».

Che il cimitero urbano, per la sua vastità difficilmemte controllabile, sia triste teatro di pseudo-riti e ‘messe nere’, non è una novità. Parliamo di un fenomeno che, al di là del fastidio che suscita in chi ha a cuore la sacralità di un luogo che vede riposare i propri cari, smuove soldi e affari. Lo dimostra anche la recente indagine di Guardia di finanza e carabinieri di Perugia che ha visto quattro arresti in Umbria, ed altri chiesti dall’autorità giudiziaria, con truffe che in qualche caso toccano le centinaia di migliaia di euro.

Anche furti che sarebbero avvenuti di recente all’interno di chiese ternane – sarebbe sparita una preziosa pisside con all’interno le ostie consacrate – fanno ritenere che, oltre al valore del materiale trafugato, lo stesso possa essere utilizzato da chi crede – o sfrutta la credulità altrui – per riti ‘magici’ che a volte, per comodità e tranquillità (si richia di meno) riguardano anche i cimiteri più periferici e delle frazioni. Anche nel Ternano ce ne sono diversi.

Tornando al ritrovamento in premessa, questo sarebbe avvenuto a ridosso del muro di cinta che costeggia quella stradina che di recente la titolare del bar dell’area di servizio IP di viale Borzacchini, Anna Margaritelli, aveva bollato come «inutile» e anzi «dannosa». Perchè usata anche dai ladri che spesso hanno colpito la sua attività, per raggiungere la parte retrostante l’esercizio e agire ben coperti da occhi indiscreti. Ora quella stessa strada, a giudicare dalla limitata altezza del muro di cinta e dalla posizione dei ritrovamenti, potrebbe essere stata usata da chi compie questa sorta di ‘rituali’.

Intanto l’esercente – ed ex consigliere comunale – torna a chiedere un incontro al sindaco Stefano Bandecchi («ad oggi non sono mai riuscita a parlarci, nonostante le richieste. Ma sono pronta a dare i miei consigli in tema di sicurezza pubblica») e si dice pronta a sviluppare progetti «che presto troveranno spazio, nell’interesse di tutti».

