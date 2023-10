Terni, campi da padel e chiosco in via Proietti Divi. C’è il via libera

di S.F.

Campi da padel anche in via Ettore Proietti Divi a Terni, a due passi dalla passerella della stazione ferroviaria. C’è il via libera del Comune grazie alla firma del dirigente all’urbanistica, Claudio Bedini: semaforo verde per la trasformazione dell’area sportiva.

IL TENTATIVO DI TRASFORMAZIONE: CONFERENZA DI SERVIZI

Resta il campo da calcio

L’istanza di procedimento originaria è di febbraio, poi a giugno è stata completata. Per fare cosa? Un intervento di trasformazione del campio di calcio esistente per renderlo a nove e, vicino, realizzare due campi da padel coperti con spogliatoi e chiosco. Negli ultimi mesi hanno chiesto integrazioni sia la polizia Locale che l’ufficio (lavori pubblici) per il verde: «Si ribadisce che a nostro parere non si ravvisa l’opportunità di acquisire al patrimonio comunale la porzione di area a verde di 81 metri quadrati circa indicata, in quanto non vi è l’esistenza di necessità di interesse collettivo; in alternativa si può ipotizzare, in caso di necessità relativa al rispetto di standard, il mantenimento della proprietà privata gravata dall’uso pubblico, ma con la specifica della manutenzione e delle responsabilità a carico del soggetto proponente», il giudizio espresso a luglio con firma del dirigente Piero Giorgini. Focus anche sulle alberature, i pali che dovranno essere di legno, gi ancoraggi, la terra da coltivo (spessore di 30 centimetri), le responsabilità per la cura del verde, stallo per i veicoli elettrici e segnaletica». Risultato: conferenza di servizi chiusa positivamente con varie prescrizioni. A farsi avanti su questo fronte è stata l’Asd Ferentillo Valnerina.