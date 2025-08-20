Cambia la viabilità in piazza del Mercato, a Terni, da lunedì 25 agosto. Ciò a causa del prosieguo della ristrutturazione dell’ex mercato, in corso da mesi.

L’EX MERCATO COPERTO VERSO NUOVA VITA – VIDEO

La Pi.Ti. Color srl ha infatti richiesto provvedimenti di modifica alla circolazione stradale per alcune opere da realizzare. La conseguenza è che da lunedì a venerdì 5 settembre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzosa di tutti i veicoli. Saranno rimossi alcuni posti auto a ridosso dell’incrocio con via Carbonario, come indicato nella planimetria a fianco.