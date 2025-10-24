di S.F.

Alcuni servizi in miglioramento, altri stabili e qualcuno in perdita. In generale la società «ora ha recuperato le situazioni più critiche». A spiegarlo venerdì mattina è stato l’amministratore unico di Terni Reti, Alessandro Campi, in merito alla situazione dell’azienda controllata al 100% dal Comune. Gli spunti non mancano.

Cardeto, parcheggi, multe, aviosuperficie, Umbria distribuzione gas e altro ancora, tanti gli argomenti esposti – a tal punto che ci sarà bisogno di un’altra convocazione per concludere l’audizione – nel corso della mattinata (dell’aviosuperficie ne abbiamo scritto a parte considerando che è l’asset più rilevante della partita): «Il bilancio consuntivo semestrale 2025 ha raggiunto buoni risultati, sia in termini economici-finanziari che di risoluzione delle pendenze», ha esordito Campi: «L’incremento è del 6,5% con un utile di 495 mila euro, con costo del lavoro rimasto stabile».

Come noto Terni Reti ha chiuso l’accordo transattivo da oltre 16 milioni con Umbria distribuzione gas: «La società ha recuperato le situazioni più critiche e grazie ai primi pagamenti di Udg c’è una consistenza di cassa notevole per 8 milioni di euro. Faremo poi fronte ai debiti commerciali con il Comune con un piano di rientro. In più ci sono i nuovi affidamenti per il global service dei cimiteri e ulteriori attività in supporto per Cantiere Comune ed altri servizi». Una boccata d’ossigeno. Focus poi sull’acquisizione del 27% dei diritti di superficie per il parcheggio San Francesco-Rinascita: «Entro la fine dell’anno ci sarà il trasferimento in conto capitale del restante 73%. C’è stato inoltre l’avvio delle selezioni pubbliche per l’assunzione di 11 figure professionali, stabilizziamo profili che già abbiamo», ha puntualizzato.

In ballo resta la partita della rete del gas: «L’indizione del bando definitivo puntiamo a farla entro febbraio 2026, abbiamo mandato la documentazione ad Arera e ancora non ci ha risposto. L’individuazione del nuovo concessionario è prevista per la prima metà del 2027». Si dovrà comunque esprimere in modo vincolante il consiglio comunale (non solo di Terni, ma anche degli altri enti interessanti dell’ambito). Poi le singole business unit: «Ztl leggermente in perdita seppur, in realtà, non sia una ‘vera’ perdita. Si sta tornando all’andamento regolare degli ultimi anni. Dal punto di vista operativo non abbiamo avuto problemi e gli uffici sono stati potenziati. Spesso facciamo colazione con le pastarelle degli utenti, il personale di Terni Reti è competente».

«La business unit delle sanzioni sta andando a gonfie vele anche grazie all’applicazione dell’autovelox in Valnerina, sono state incrementate l’evasione delle pratiche. Cimiteri – ha proseguito – molto bene e per i parcheggi di superficie siamo in utile con rinnovo progressivo dei parcometri più vetusti». Annunciato un lavoro di ammodernamento del parcheggio di San Francesco per il 2026: «Finora siamo stati fermi perché ci mancavano le risorse», le parole di Campi. In perdita invece il servizio di facility-management (le manutenzioni), anche a causa dei tagli dell’erba e della situazione del centro multimediale. E il parco ‘Galigani’ di Cardeto? «In lieve flessioni per gli utili ma c’è aumento dei ricavi. Abbiamo rinnovato l’area giochi, sono stati attivati i servizi igienici e gli spogliatoi sono terminati. Per il campo di calcetto due manifestazioni di interesse deserte, lo gestiamo noi». Fine della storia.

A far un po’ di ‘pressing’ è stato il capogruppo di AP Guido Verdecchia, in particolar modo sulle strisce blu ed il «vertiginoso incremento» che ha portato ad un incremento dei costi per il Comune. Richiesta di lumi anche sulle assunzioni e la gara Ater. Campi è poi tornato sui vari argomenti: «Le difficoltà sono state superate. Le sanzioni su strada dei dipendenti? Se le fanno bene perché svolgono il loro dovere, se non sono motivate fatemelo sapere perché non opererebbero in modo corretto», la risposta agli appunti su questo tema. Poi una battuta: «Ormai siamo diventati un super assessorato, è un’azienda complessa. Il mio mandato finisce ad aprile 2026 e farò in modo di lasciare nel miglior modo possibile». Nessun cenno – per ora – alle velostazioni. Si riprenderà con ulteriori domande (pronti Roberto Pastura di FdI e Francesco Maria Ferranti di FI).