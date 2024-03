Terni, revocata autorizzazione a struttura per anziani: gravi irregolarità a Marmore

di S.F.

L’autorizzazione al funzionamento c’era dal 17 febbraio 2017 e ora la storia è finita per «gravi irregolarità nella gestione dell’erogazione dei servizi». A firmare è la dirigente al welfare del Comune di Terni, Donatella Accardo: stop alla struttura residenziale per anziani autosufficienti – servita – denominata Eden, in via Pilastri a Marmore. Ora ci sarà il trasferimento degli ospiti entro 60 giorni, soprattutto in considerazione «delle fragilità delle persone anziane attualmente ospitate». L’atto è contestualmente trasmesso alla Regione, ai carabinieri per la tutela della salute Nas, al nucleo presso l’ispettorato del lavoro Terni-Rieti, alla Usl Umbria 2, alla polizia Locale e alla conferenza della zona sociale 10. Nel 2017 c’era stato il cessione del ramo d’azienda tra la Risorgere srl e una società cooperativa di Roma, direttamente interessata dal provvedimento.

Stop: le motivazioni



A questo atto si arriva dopo la riunione odierna composta dalla commissione tecnica composta dalla stessa Accardo, dalla responsabile del procedimento Erminia Bonini, da Stefano Federici, Daniela Argenti e Giuseppe Grifoni (o loro sostituti). Un check andato avanti a lungo e concluso formalmente lo scorso 7 febbraio con il verbale di sopralluogo del comando carabinieri Nas di Perugia. Numerose le inottemperanze segnalate: «Gli ospiti erano privi del previsto certificato sanitario comprovante il loro stato di autosufficienza. La parte non è stata in grado di fornire il certificato comprovante lo stato di autosufficienza degli ospiti al momento del loro accesso in struttura; omessa la procedura di attivazione del medico di famiglia generale al fine di attivare il procedimento di attivazione dell’Uvm operante presso il distretto socio-sanitario competente; omesso l’aggiornamento del registro degli ospiti; non era stata rispettata l’organizzazione dei posti letto e delle sale polifunzionali come da autorizzazione del Comune». Il 30 gennaio 2024 c’era stato il sopralluogo ed erano emerse – tutte riportate nel documento – una serie di problematiche. Ora è game over. C’è in ogni caso possibilità di ricorso al Tar.