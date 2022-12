Terni, nuova rotonda Battisti-Oberdan: ok da Perugia. Nuovo edificio 100 mq di commerciale

di S.F.

Ristrutturazione edilizia con demolizione dell’edificio esistente e ricostruzione del nuovo con superficie utile complessiva di 680 metri quadrati, divisa in destinazione residenziale (580) e commerciale (100), in aumento rispetto a quella esistente di 310 mq. A chiudere il cerchio la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Battisti, via Oberdan e via Tito Oro Nobili: è il piano attuativo di iniziativa mista in variante al Prg prevista a Terni e che mercoledì ha visto il via libera da Perugia. Motivo? La Regione, attraverso un atto del dirigente Andrea Monsignori, ha stabilito la non necessità di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica. Un classico step per queste circostanze. Ora l’iter proseguirà a palazzo Spada.

Il riassetto

La trasformazione è per il riassetto complessivo dell’area e se ne occuperà la proprietaria dell’edificio da demolire, la Pierini Euro srl. Sarà quest’ultima a realizzare la rotonda con segnaletica orizzontale/verticale ed a sistemare la zona privata con elementi di arredo e pavimentazione. L’aumento volumetrico generale con la nuova struttura è fissata in 500 mc. «Considerato che, al di fuori dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio privato, il progetto si configura – l’indicazione della soprintendenza – come opera pubblica e di pubblica utilità la cui realizzazione comporta lavorazioni di scavo, di entità allo stato attuale non valutabile, e modifica dello stato dei luoghi, si rammenta, per le successive fasi del procedimento, l’obbligo per la committenza/stazione appaltante delle opere di verificare l’assoggettabilità dell’intervento medesimo alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico». Come opera compensativa è prevista anche la sistemazione del parcheggio di superficie esistente.