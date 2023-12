Terni, ricognizione edicole per ‘riconversione’ e regolamento: si inizia

di S.F.

La ricognizione delle edicole su area pubblica e la predisposizione del regolamento comunale con l’obiettivo di una sorta di ‘riconversione’ e l’ampliamento delle possibilità d’uso. Si inizia a Terni dopo che il passaggio specifico è stato inserito nel nuovo documento unico di programmazione: costituito il gruppo di lavoro multidisciplinare per l’istruttoria tecnico-amministrativa con a capo – sarà il coordinatore – il dirigente allo sviluppo economico Paolo Grigioni. Team tutto interno completato dalla posizione organizzativa per il commercio Sandra Proietti Divi, la dottoressa Anna Cuppini e il geometra Francesco Lacchè, quest’ultimo per tutto ciò che è legato a cartografie, dati ed elaborazioni grafiche. Vedremo gli esiti.

