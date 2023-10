Terni-Rieti: frontale fra auto. Muiono due trentenni

Ancora una tragedia su una strada già segnata in passato da numerosi incidenti stradali gravi e anche mortali. Parliamo della Terni-Rieti dove nella prima serata di venerdì, all’altezza dello svincolo per Greccio/Montisola, due autovetture – una Renault Kangoo ed una Ford Fiesta – si sono scontrate frontalmente. Pesantissimo il bilancio riferito da ‘Il Messaggero‘ che parla di due giovani morti e quattro feriti, nessuno dei quali grave. Le vittime sono il 33enne M.C. di Rieti e il 33enne M.B. di Contigliano (Rieti), conducente di una e passeggero dell’altra auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Rieti e le forze dell’ordine, per i soccorsi ed i rilievi volti a determinare la dinamica dell’accaduto, per il quale è stata informata la procura della Repubblica di Rieti. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni.

