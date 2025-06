Un grande frigorifero, rifiuti sparsi nell’altro lato e, per non farsi mancare nulla, anche una bici (ciò che ne resta) in stato di abbandono. Non è un bel vedere ciò che si può ‘ammirare’ in questi giorni in via Visciotti, in pieno centro a Terni: c’è chi segnala ad umbriaOn la spiacevole situazione considerando che siamo in un’area di passaggio – tra via Cavour e piazza San Giovanni Decollato – tra due zone molto frequentate. Sotto le immagini.

In effetti, andando a verificare, lo scenario è eloquente: «Così è insostenibile, qui ci sono residenti e attività commerciali che lavorano», la segnalazione di un cittadino. C’è chi nei giorni scorsi ha contattato carabinieri, forestali e polizia Locale per tentare di risolvere il problema. Quest’ultimi sono passati per un check, come testimonia il foglio lasciato: ‘Rifiuti controllati dal nucleo vigilanza ambientale. In attesa di essere recuperati dall’Asm-Sia’, si legge.

In sostanza i passi necessari sono stati effettuati: «Sì, vero, il problema è che sono trascorsi diversi giorni e il problema non è stato risolto». Le alte temperatura, ovviamente, peggiorano la situazione. Anche per il frigorifero – all’interno sono stati lasciati dei rifiuti organici che, ora, stanno fuoriuscendo creando problemi igienici – ci penserà Asm a ritirarlo.