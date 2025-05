Decoro percepito e decoro reale ‘in linea’, a giudicare le immagini scattate sabato mattina da un lettore di umbriaOn nella zona del parco Ciaurro, fra il parcheggio del camposcuola (chiuso, in ristrutturazione) e l’area verde sosttante La Passeggiata. Immagini che parlano di degrado, quindi di condotte incivili da parte dei cittadini, contenitori dei rifiuti colmi con materiali abbandonati a ridosso, perfino una bicicletta lasciata all’ingresso del parco ‘Ciaurro’. Non un bel vedere da parte di chi si trova a transitare in zona: considerando periodo e meteo, diverse persone.

LE FOTO