Terni: rimpatriata in amicizia a 50 anni dal diploma all’Itis

A 50 anni dal diploma, datato 1974, la classe 5°TDT dell’ITIS di Terni (oggi Istituto Tecnico Tecnologico ‘Allievi-Sangallo’) giovedì si è ritrovata per la classica rimpatriata. Grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Cinzia Fabrizi, il nutrito gruppo di ex studenti ha fatto una breve visita alla storica scuola di via Battisti, con la sapiente guida del professor Sandro Bernardini. Una mattinata di ricordi e amicizia, suggellata da pranzo in un agriturismo di Spoleto. Erano presenti Walter Baldini, Giuseppe Bambini, Mauro Barbaccia, Maurizio Barberis, Severino Carloni, Giorgio Castrica, Sergio Censini, Pier Angelo Gasparri, Leonardo Pasquali, Patrizio Proietti, Francesco Ranieri, Luciano Ruffini, Alberto Sbrenna, Moreno Stefanini, Roberto Valentini. Da loro è giunto un pensiero affettuoso agli amici che non ci sono più: Paolo Cabiati, Carlo Coletti e Maurizio Contessa.

