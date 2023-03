Terni: rimpatriato in Brasile dopo 14 anni di carcere per rapina e omicidio di una donna

Rimpatrio coattivo, con la scorta degli agenti della questura di Terni, per un 37enne brasiliano che, dopo essere stato scarcerato dalla casa circondariale di vocabolo Sabbione dove aveva trascorso gli ultimi 14 anni per rapina e omicidio, è stato accompagnato in patria con il primo volo utile.

Rapinata e uccisa

I fatti violenti risalgono al 2010, quando l’uomo – in Toscana – si era responsabile dell’omicidio di una donna, rapinata e uccisa all’interno della propria abitazione. Nei suoi confronti il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha applicato l’espulsione alternativa alla detenzione, prevista per chi deve scontare una pena residua non superiore ai due anni.

Identificato ed espulso

Gli operatori della III sezione espulsioni dell’ufficio immigrazione della questura di Terni, hanno raccolto tutte le informazioni necessarie e, grazie alla collaborazione dell’ambasciata del Brasile in Italia, hanno identificato compiutamente il detenuto, ottenendo così la documentazione che ha permesso l’imbarco sul volo diretto a San Paolo del Brasile.