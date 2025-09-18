Un 24enne originario dell’Albania (M.K. le sue iniziali) residente a Pistoia, è stato arrestato dal personale della IV sezione antidroga della squadra Mobile di Terni, coordinato dal commissario capo Lorenzo Lucattoni, per detenzione di droga – in particolare cocaina – a fini di spaccio.

L’uomo, monitorato nel pomeriggio di martedì nella zona di borgo Bovio, è stato poi fermato nei pressi di un bar. Da lì sono partiti controlli e perquisizioni che hanno portato all’arresto con sequestro di circa 3 grammi di cocaina e 450 euro in contanti. Fra l’altro il giovane si era visto rinnovare il giorno stesso – martedì mattina – il permesso di soggiorno in Italia.

«L’attività investigativa – spiega una nota della questura di Terni – ha avuto inizio nel pomeriggio, quando gli operatori hanno intercettato una Lancia Ypsilon di colore blu, sospettata di essere utilizzata per lo spaccio di stupefacenti. Dopo un’attenta attività di pedinamento, l’autovettura veniva seguita fino a via Tre Venezie, dove gli agenti osservavano la cessione di un piccolo involucro in cellophane ad una donna, successivamente identificata per una 47enne ternana, da un uomo seduto lato passeggero».

«La donna, immediatamente controllata – prosegue la questura – consegnava spontaneamente un involucro contenente polvere bianca, risultata essere cocaina per un peso complessivo di 0,5 grammi. La successiva perquisizione personale dava esito negativo, ma confermava la dinamica dell’acquisto. La pattuglia, nel frattempo, proseguiva l’attività di pedinamento dell’autovettura, che veniva bloccata poco dopo in via Rosselli. L’uomo a bordo, identificato per un cittadino albanese di 24 anni, veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare: all’interno del vano portaoggetti veniva rinvenuto e sequestrato un pacchetto di gomme contenente due ulteriori involucri di cocaina del peso di 0,5 grammi ciascuno e, sotto il sedile del passeggero, una somma in contanti pari a 150 euro».

«La perquisizione veniva estesa alla stanza d’albergo (in zona via Di Vittorio, ndR) che l’uomo aveva in uso presso una struttura ricettiva cittadina. All’interno venivano rinvenuti e sequestrati: un bilancino di precisione perfettamente funzionante camuffato all’interno di una chiave elettronica; sei dosi di cocaina per un peso complessivo di 3,3 grammi; la somma di 450 euro in banconote da 50 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio». Da qui l’arresto in flagrante, poi convalidato mercoledì dal tribunale di Terni con applicazione della misura del divieto di dimora a Terni. Nei confronti del 24enne il questore Michele Abenante ha anche applicato la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno per la durata di tre anni.