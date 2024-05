Terni, nuova veste per l’archery training center’ – Fotogallery

La riqualificazione è stata possibile grazi ai canoni idrici – quadro economico da 400 mila euro – e ora a distanza di anni l’intervento è stato concretizzato. Tempo di inaugurazione in via del Centenario per il rinnovato centro sportivo ‘Archery training center’ a firma degli Arcieri città di Terni, con a capo il presidente Stefano Tombesi: struttura federale adeguata con tanto di costruzione di un altro edificio a servizio dell’impianto. Per ora si tratta del I stralcio, poi ci sarà il II con il secondo piano. «Un sogno che avevamo da tempo, realizzato grazie a fondi regionali con i canoni idrici. I lavori – le parole di Tombesi – sono terminati con un po’ di ritardo ma ciò accade quando si vogliono fare cose belle. Il progetto è nato per le persone che hanno difficoltà e vogliamo che diventi per tutti gli sport della zona, un impianto all’avanguardia fruibile a 360 gradi. Grazie alle maestranze e al rup, l’architetto Stefano Cecere». Tra i presenti il numero uno della Fitarco Mario Scarzella, il collega del Cip Luca Pancalli, il vicepresidente della fondazione Carit Massimo Valigi, l’assessore della Regione Umbria Enrico Melasecche, l’assessore allo sport del Comune Marco Schenardi, il delegato provinciale del Cip Tommaso Strinati e quello del Coni Fabio Moscatelli. C’è anche una mini palestra. Di seguito le immagini.

