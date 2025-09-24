È stato rinnovato del consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Terni. Per il quadriennio 2025-2029 è stato eletto presidente Francesco Longari, affiancato dal vicepresidente Andrea Barbagallo. Le cariche di segretario e tesoriere saranno ricoperte rispettivamente da Luca Brucchioni e Cristiano Massarelli. A completare il nuovo consiglio siedono i consiglieri Anna Massini, Marcello Santucci ed Eugenio Ranchino.

L’elezione del nuovo organo di governo rappresenta un passaggio significativo per la comunità professionale degli agronomi e forestali ternani, chiamata ad affrontare sfide cruciali: dalla gestione sostenibile del territorio alla valorizzazione delle risorse agricole e naturali, fino alla promozione di pratiche innovative in campo ambientale, forestale e di cura del verde urbano. Il Consiglio appena insediato ha dichiarato di voler garantire il massimo sostegno agli iscritti, rafforzare i rapporti con le istituzioni locali e regionali e consolidare il ruolo della professione come punto di riferimento qualificato per cittadini, imprese e amministrazioni.

«Ringraziamo tutti i colleghi per la fiducia accordata», ha sottolineato il presidente Francesco Longari. «Lavoreremo con spirito di servizio e condivisione, affinché l’Ordine continui a essere una realtà viva, aperta al territorio e capace di offrire risposte concrete alle sfide dell’agricoltura del futuro».