Non che fosse proprio passato di moda, anche se fra denunce e arresti – anche per motivi non strettamenti collegati agli atti vandalici – gli argini erano stati posti. E anche ora ogni tanto si riesce a ‘pizzicare’ sul fatto il responsabile (è accaduto di recente in via Botticelli e in via Giandimartalo di Vitalone).

Ma il moltiplicarsi di atti vandalici, danni e furti sulle auto in sosta – negli ultimissimi giorni colpite le zone di piazza Adriatico (Città Giardino, notte fra sabato e domenica), via Medici (fra via Turati e via Mentana), l’ultimo tratto di Lungonera Savoia (un post riferisce di sette veicoli, lunedì sera) – desta una certa preoccupazione fra chi non vorrebbe avere a che fare con danni, ammanchi, riparazioni, disagi.

Da qui la speranza che il quadro di reponsabilità venga chiarito e che scattino i provvedimenti sperati. Fra i sospettati, anche un soggetto già ampiamente noto per fatti del genere.