Non si ferma il dibattito in questo periodo sugli alberi a Terni. Al centro dell’attenzione restano in particolar modo le ripiantumazioni ed a farsi avanti è il gruppo consiliare del Pd.

«Il dibattito cittadino – spiegano Leonardo Patalocco, Emidio Gubbiotti, Pierluigi Spinelli e Michele Di Girolamo – che verte sui numerosi abbattimenti di alberi che sono stati effettuati dalla amministrazione comunale negli ultimi mesi e, in particolare, negli ultimi giorni, era stato già sollecitato con forza dal gruppo consiliare del Partito Democratico; con un diretto ed esplicito atto di indirizzo, presentato al Consiglio Comunale non in queste ore ma addirittura il 19 maggio scorso e lì ampiamente discusso. Con intervento consequenziale in risposta, dell’assessore Iapadre».

Una nota per evidenziare – in sostanza – che «la nostra forza politica ha rilevato il grave problema già tre mesi fa, nella sede preposta, chiedendo formalmente alla giunta di informare il prima possibile e nella maniera più completa il consiglio comunale sul piano di ripiantumazione previsto dall’amministrazione comunale; aprire il dibattito sul piano stesso e a pensare ad interventi di riforestazione nelle aree ormai prive di verde». I quattro ricordano che «l’atto di indirizzo è stato approvato alla unanimità, con gli interventi ed il voto favorevole di tutte le forze politiche. Compresa Alternativa Popolare che, appunto, dati i numeri a sua disposizione, ne ha consentito l’approvazione: evidentemente garantendo, almeno in quella sede, l’accoglimento delle nostre richieste. Al momento, con la preoccupazione che quanto sta accadendo impone, siamo ancora – concludono – in attesa di conoscere i dettagli tecnici e temporali delle opere di ripiantumazione».