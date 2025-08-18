di S.F.

Il nucle logistico ed operativo interno non se ne può occupare e allora il Comune esternalizza il servizio per i lavori di ripristino pertinenze stradali-arredi urbani in ferro ed acciaio con un accordo quadro. C’è il via libera all’appalto triennale a favore della Cml Solar di Ioannucci Alessandro.

Palazzo Spada spiega infatti che il Comune si «trova nella necessità di provvedere all’esecuzione di alcune attività manutentive che, per la loro specificità, complessità o per carenza di risorse umane e strumentali, non possono essere svolte dal personale operaio interno». C’è da fare la manutenzione di arredi urbani in ferro o acciaio: «Sono stati riscontrati numerosi dissuasori, portabici o simili danneggiati da ignoti, o vetusti, il cui lavoro manutentivo è estremamente necessario anche per il decoro della città e del centro storico ed il mantenimento in sicurezza delle aree pedonali e dello specifico utilizzo».

Palla in mano ad una ditta specializzata, la Cml Solar, che già a marzo ha risposto all’input del Comune «immediatamente e senza indugio» con un un’offerta al ribasso del 12%. In definitiva si tratta di piccole manutenzioni che, a bilancio, valgono in tutto 37.930 euro fino al 2027. Firma il dirigente Federico Nannurelli dopo il lavoro istruttorio del responsabile unico di progetto Stefano Carloni.