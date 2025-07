Ennesima operazione dei carabinieri della Compagnia di Terni, mercoledì mattina, per contrastare lo spaccio di droga nelle aree boschive del Ternano. Questa volta il blitz è scattato nella zona di vocabolo San Biagio, alle porte di Cesi, più volte segnalata come luogo di spaccio da parte di cittadini extracomunitari che, proprio per eludere i controlli, incontrano i propri ‘clienti’ lontano dalle zone urbane.

«Pur non essendo stati rintracciati soggetti sospetti né sequestrata sostanza stupefacente – spiega l’Arma di Terni in una nota -, il servizio ha comunque consentito di individuare alcuni bivacchi organizzati con tende da campeggio e batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica. Materiale che è stato raccolto da Asm Terni per il successivo smaltimento».

Nel corso delle attività, un 61enne ed un 28enne – entrambi residenti nel Ternano – sono stati denunciati dai militari dell’Arma per guida sotto l’effetto di stupefacenti. I due «gravati da precedenti, sono stati controllati al volante dei rispettivi autoveicoli. Risultati positivi al test salivare preliminare, si sono rifiutati di sottoporsi ad accertamenti tossicologici presso il locale nosocomio. Per loro, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro della patente di guida». L’attività sarà ripetuta nelle prossime settimane.

