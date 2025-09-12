«Entro la fine dell’anno piazza Dalmazia a Terni sarà dotata di 16 nuovi punti luce a Led di ultima generazione e di un sistema di videosorveglianza integrale». Lo ha annunciato l’assessore alle manutenzioni Marco Iapadre, dopo l’approvazione in giunta dell’impegno di spesa di circa 31 mila euro nei confronti di Asm, che eseguirà i lavori.

«In questi mesi – ha spiegato Iapadre – sono arrivate numerose segnalazioni dai cittadini, in particolare riguardo alla scarsa visibilità sugli attraversamenti pedonali, oltre a una formale nota della Questura che sollecitava un intervento per migliorare l’illuminazione dell’area». Le verifiche tecniche effettuate hanno confermato la necessità di una riqualificazione strutturale e funzionale dell’impianto: le attuali apparecchiature, infatti, non rispettano più gli standard richiesti.

Il nuovo progetto prevede l’impiego di apparecchi Led ad alta efficienza, con sistemi di regolazione del flusso luminoso e ottiche studiate per contenere la diffusione indesiderata. L’obiettivo è garantire sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici riducendo al tempo stesso l’impatto visivo e ambientale. Per risolvere le interferenze con le alberature, saranno installati pali con bracci e armature stradali a sbraccio fino a tre metri. In particolare, in prossimità di un albero di specie protetta si procederà alla rimozione del palo esistente, compensata dall’installazione di due nuovi punti luce sul lato opposto della carreggiata.

«Con questo intervento – ha sottolineato l’assessore – vogliamo migliorare la sicurezza e il comfort dei cittadini, valorizzando al tempo stesso l’aspetto estetico della piazza. L’adozione di tecnologie a basso consumo e sistemi di telecontrollo consentirà inoltre di ridurre gli sprechi energetici e le emissioni di CO₂, limitando anche l’inquinamento luminoso».