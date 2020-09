Terni, riqualificazione con street art: arriva murale da 3.600 euro

La riqualificazione degli spazi in disuso o in condizioni di degrado attraverso la street art. A Terni non mancano né uno né altro, anzi. E dunque ecco che a palazzo Spada è stato dato il via libera per la realizzazione di un murale da 3.600 euro, valore della proposta progettuale avanzata dalla Gn Media srl: l’iniziativa rientra nell’ambito della nuova edizione – ridotta a causa del Covid-19 – di GemellArte.

La proposta

Interventi simili sono già stati realizzati negli ultimi anni e ora il mirino è puntato in particolar modo – due le opzioni presentate – nell’area tra via Cavour e Porta Sant’Angelo: viene proposta la street art per la «renaissance della città come mezzo per dialogare con la stessa e raccontare una storia di rinascita dopo la reclusione del periodo», con l’obiettivo di «sensibilizzare e coinvolgere i giovani donando loro l’intervento». L’inaugurazione è prevista durante l’anteprima del festival nel mese di ottobre. Altre opere del genere arriveranno grazie al bando ‘Ternivisione’: in via di sviluppo c’è anche l’idea di crearne uno nel sottopasso di Cospea.