Terni: ritratti ed emozioni dei ternani in mostra con ‘Diario Urbano’ – Fotogallery

Oltre 100 ritratti di ternani realizzati dal fotografo Fabrizio Borelli. Con testi narrativi della curatrice Maria Italia Zaccheo: la mostra ‘Diario Urbano – Ritratti – Terni 2022/2023 è stata inaugurata sabato pomeriggio al museo diocesano e capitolare. È promossa dall’Actl e nasce dall’omonimo progetto sostenuto dalla fondazione Carit: «Si è cercato di ritrarre ed interpretare le vostre realtà. Cuore e pensiero attraverso i volti, un bel risultato», la soddisfazione del numero uno Actl Sandro Corsi. «Un momento importante quando si fa cultura, è un intenso lavoro di Borelli. Una mostra che andrà avanti nel tempo e che racconta la storia della città», ha commentato il vicesindaco Riccardo Corridore. «Terni racchiude molte cose in sé che possono essere un laboratorio promettente. Lo spazio che diventa luogo nei momenti in cui i cittadini ne fanno uso. Un esperimento riuscito, sono cittadini testimoni di un modo di vivere che desiderano confermare e migliorare», l’esposizione della Zaccheo. Particolari ringraziamenti per ‘l’ufficio progettazione’ Actl, vale a dire Carlo Andreucci ed Eleonora Bonoli. «Felice di aver fatto questo lavoro perché riprende due linee che seguo da molti anni, la ritrattistica e la fotografia sociale», le parole di Borelli. In via XI Febbraio anche la presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli e l’assessore Marco Schenardi. Resterà fino al 3 dicembre.

SCATTI E STORIE NELLA MOSTRA