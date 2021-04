Terni, ritrovata la 31enne scomparsa

Si era allontanata dalla propria abitazione di via Staderini, a Terni, mercoledì pomeriggio intorno alle ore 18.30, a bordo della sua Ford Ka di colore nero targata FY 826 EM. La donna si chiama Samanta Capotondo ed ha 31 anni. A lanciare l’appello, via social, sono stati la madre Angelita e diversi amici. «Vi supplico – scriveva la donna – se avete visto questa ragazza da qualche parte, per favore fatemi sapere. È mia figlia, è sparita da casa da ieri sera (mercoledì, ndR) alle 18.30 con la sua macchina e da quel momento non ci sono più sue notizie. Ha il cellulare spento. Vi prego aiutatemi a ritrovarla». A far preoccupare i familiari è stato anche un messaggio – una citazione di Platone – postato dalla 31enne su Facebook poco prima di far perdere le proprie tracce.

Aggiornamento

La giovane è stata individuata intorno alle ore 15.30 di giovedì nei pressi di piazzale Bianchini Riccardi (rotatoria Coop), a seguito di un incidente stradale autonomo – senza gravi conseguenze – in cui è rimasta coinvolta al volante della propria autovettura. Soccorsa dagli operatori del 118, era in stato confusionale ed è stata condotta in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. A seguito delle verifiche da parte delle forze dell’ordine, intervenute sul posto, è emerso che si trattava della 31enne scomparsa la sera precedente.