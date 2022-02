Terni, rogo Ferrocart: lunedì scuole chiuse. Si indaga, attesi i primi dati ambientali di Arpa

I vigili del fuoco di Terni, con squadre in appoggio anche da Amelia e un’autobotte da Orvieto, sono al lavoro dalle 16 di domenica per spegnere un vasto e violento incendio che si è sviluppato alla Ferrocart – impianto per il recupero ed il riciclaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi – in via Vanzetti, nella zona di Maratta. L’incendio, con fiamme altissime, ha divorato maggiormente plastica e danneggiato dei capannoni, producendo una colonna di fumo nera molto alta visibile a chilometri di distanza. Sul posto anche la polizia, i carabinieri, la direzione ambientale del Comune di Terni e la Usl. Aria ‘pesante’ in diverse zone del territorio, in centro in particolar modo. Ovviamente l’Arpa è stata prontamente allertata per le indagini ambientali, con il direttore del dipartimento Umbria Sud Francesco Longhi tornato in loco in tarda serata.

Operazioni lunghe e complesse

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte – il rogo è sotto controllo, ma lo smassamento e la bonifica sono da completare – ed è merito dei vigili del fuoco di Terni, Orvieto e Amelia se nei momenti più difficili dell’intervento, quelli di domenica pomeriggio, le fiamme non si sono estese alla vicina Eskigel, ad altri rifiuti plastici e capannoni della Ferrocart. Nel corso della giornata di lunedì arriveranno anche i primi dati elaborati dall’Arpa per valutare le conseguenze sul piano ambientale.

L’ordinanza del sindaco: «Scuole chiuse»

Il sindaco di Terni Leonardo Latini, a seguito di un sopralluogo e di una riunione urgente tenutasi domenica a palazzo Spada, ha firmato un’ordinanza a tutela della salute pubblica. «Con l’ordinanza – è la nota dell’amministrazione comunale – si dispone tra l’altro la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 21 febbraio nel territorio comunale di Terni, tranne che a Casali di Papigno, Collestatte, Marmore e Piediluco. In particolare Arpa, in virtù del principio di precauzione e in attesa delle valutazioni sui dati di qualità dell’aria, ritiene opportuno al momento individuare un’area di raggio di 3 chilomteri dal luogo dell’incendio all’interno della quale dovranno essere rispettati alcuni divieti: • divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; • divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; • divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; • divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali. La Usl Umbria 2 – prosegue la nota – stante la presenza di odore acre nella zona cittadina e vista la direzione mutevole del vento, considerati i tempi di spegnimento dell’incendio, ritiene necessario disporre in via precauzionale a tutela della salute pubblica la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi dell’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 65, pubbliche e private di tutto il territorio comunale, ad eccezione di quelle ubicate nei territori di Marmore, Casali di Papigno, Collestatte e Piediluco. Tale misura trova motivazione anche nel fatto che per rispetto delle procedure Covid le aule delle scuole devono essere frequentemente arieggiate. La Usl Umbria 2 ritiene altresì che si debba ordinare alle aziende presenti in aree limitrofe alla zona dell’incendio (strada Maratta Alta, via Lessini, via Capponi, via Vanzetti, via Benucci, via Fornaci, via Euclide, strada di Maratta Bassa fino all’intersezione con strada la Selva, via Casale, via Angelini, via Archimede e via Corradi) di provvedere alla eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno. La Usl Umbria 2 ritiene necessario inoltre che i cittadini residenti nell’area individuata nel raggio di 3 chilometri dall’incendio mantengano chiuse le finestre delle proprie abitazioni, limitando le uscite all’esterno se non per necessità». Alla riunione d’urgenza di palazzo Spada per valutare le misure precauzionali da proporre al sindaco tramite apposita ordinanza contingibile ed urgente a tutela dalla salute pubblica hanno preso parte il sindaco Latini, il vicesindaco e assessore all’ambiente Benedetta Salvati, l’assessore all’istruzione Cinzia Fabrizi, il dirigente della direzione ambiente Paolo Grigioni, il direttore del dipartimento Umbria di Arpa Umbria Francesco Longhi, l’ingegner Caterina Austeri (Arpa Umbria), il dottor Massimo Amati e il dottor Fabio Anulli per la Usl Umbria 2 servizio igiene e sanità pubblica; per la protezione Civile era presente Claudio Alberto Monzi.

Le operazioni di spegnimento

In aiuto al lavoro dei vigili del fuoco sono stati usati dei mezzi aziendali per rimuovere il materiale e per evitare alle fiamme di propagarsi ulteriormente. Il vento ha complicato le operazioni, spostando la colonna di fumo e facendo cadere polvere a pioggia. Complicato in alcuni frangenti il lavoro dei vigili del fuoco che hanno lamentato problemi di acqua: riscontrata intorno alle ore 18 scarsa pressione nelle tubazioni. A lanciare l’allarme in prima battuta è stato Fiorani, imprenditore per anni impegnato nell’omonima impresa – si trova di fronte alla Ferrocart – legata alla lavorazione delle carni. Sul posto anche l’Arma, il nucleo Nbcr del 115 e la polizia Locale per la gestione della viabilità con chiusura al traffico su via Vanzetti. Per un periodo di tempo è stato anche bloccato l’accesso da viale Borzacchini su via Lessini.

Le indagini

Per comprendere le cause del rogo sono ancora in corso gli accertamenti – al lavoro il pm Camilla Coraggio e i carabinieri forestali di Terni – e dalle prime ricostruzioni non sembrerebbero esserci persone coinvolte né intossicate. Nessuna ipotesi sull’origine del rogo può essere al momento esclusa. Saranno ovviamente visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto in ogni dettaglio. Quando il rogo è divampato, sembra che all’interno dell’area non c’erano addetti né si stava lavorando. «Non sappiamo ancora niente», le parole a caldo di Paolo Amadei (a capo della società dal 1987 al 2020, ora ha una quota di minoranza dopo che Acea si è presa il 60% nella primavera 2020), il quale ha seguito tutte le operazioni di spegnimento. Con lui a seguire il delicato lavoro del 115 anche Maurizio Castellani e il figlio Fabrizio. Sul posto anche i tecnici della Usl Umbria 2 – servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione, giunti sul posto intorno alle 18 – Massimo Amati e Fabio Anulli e l’assessore all’ambiente del Comune di Terni, Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili comunali delle direzioni ambiente e polizia Locale. «In attesa di valutare l’opportunità di una specifica ordinanza – fanno sapere – la direzione ambiente consiglia di tenere chiuse le finestre nell’area circostante l’incendio».

LE REAZIONI

I dubbi del comitato ‘No inceneritori’ di Terni

«A Terni succede sempre tutto per caso», scrive il comitato ‘No inceneritori’ di Terni. «L’impianto oggi incendiato è di proprietà di Acea da un po’. l precedenti proprietari erano soci della Biondi recuperi di Perugia, il cui impianto andò a fuoco un paio di anni fa. In tutta Italia da anni vanno a fuoco decine di impianti di recupero di rifiuti. Dunque c’è da capire se gli incendi a Terni e Perugia vanno letti nel quadro della così detta ‘guerra dei rifiuti’, in cui agiscono le organizzazioni criminali, oppure sono solo incendi».

Alessandro Gentiletti (Senso Civico): «Attivare commissione di inchiesta comunale»

«Attivare subito una commissione di inchiesta comunale perché tre incendi in meno di due anni non sono tollerabili e non possono essere fatti passare come una cosa normale. Fare massima luce sulle cause dell’incendio di oggi e adottare tutti i provvedimenti necessari perché sia l’ultimo», scrive il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti. «La città di Terni non regge più un simile stress e questo è ormai evidente a tutti, così come la necessità di intervenire sul ciclo dei rifiuti, investendo ogni risorsa a disposizione per gli impianti pubblici, in questi anni utilizzata per altri interventi dal sapore esclusivamente propagandistico. L’amministrazione non può continuare a chiudere la stalla dopo che i buoi sono usciti o correre insieme ai pompieri a spegnere gli incendi. La programmazione e la difesa del territorio, invece che la costruzione di nuove discariche, deve essere la priorità dell’agenda amministrativa. Se chi governa è in grado lo faccia, altrimenti vada a casa».

Thomas De Luca (M5s): «Inaccettabile superficialità di Arpa e Regione»

«Cinque incendi in due anni in Umbria in impianti legati alla filiera dei rifiuti e del riciclo. Terni, Perugia e Trevi. Domani mattina – lunedì 21 febbraio, ndr. – invierò una richiesta formale alla commissione antimafia per una calendarizzazione urgente di audizioni su questa preoccupante situazione che sta interessando la nostra regione», scrive il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Thomas De Luca. «La superficialità con cui Arpa, Regione e Comuni hanno trattato questi eventi è inaccettabile. Eventi che non solo hanno un grave impatto sulla gestione dei rifiuti, ma anche direttamente sulla salute pubblica. Eventi che costantemente vengono minimizzati e liquidati come autocombustione accidentale, o causata una volta da un accendino, l’altra da una pila».

La segreteria Pd Terni: «Superficiali dichiarazioni della Salvati»

«Massima vicinanza e un ringraziamento ai vigili del fuoco e a tutte le altre forze impegnate nella gestione dell’incendio alla Ferrocart di Maratta», si legge in una nota della segreteria del Partito democratico di Terni. «Colpisce invece molto la superficialità delle dichiarazioni del vicesindaca Salvati, che rappresentano in pieno tutta l’inadeguatezza di un’amministrazione che ancora, dopo quattro anni di governo, continua a dare la colpa a ‘quelli di prima’ a prescindere dal tema, dalla situazione, dall’emergenza. È inaccettabile che una città come Terni, dalla storia antica, capoluogo di provincia, sia amministrata con un tale livello di incapacità, mentre i cittadini chiedono risposte. Ci spieghi Salvati quale sarebbe questo luogo lontano dalla città, ma altrettanto lontano dai comuni confinanti in cui spostare l’area industriale».

Rossi: «Spingere sul potenziamento anti incendio»

«Occorre seriamente – le parole del consigliere di Senso Civico – appurare il corretto funzionamento del sistema di sicurezza anti incendio ed i necessari, periodici e dovuti controlli di verifica sulla efficenza dello stesso. Esiste la normativa antincendio. È vero, questo tipo di impianti non dovrebbero essere a ridosso della città, e paghiamo scelte del passato ma a questo punto occorre spingere al massimo sul potenziamento anti incendio».

