Terni, rogo Papigno: serve l’elicottero 115

Articolo in aggiornamento

Aggiornamento ore 14.40

È giunto sul posto il mezzo aereo – un elicottero – che dopo un prima ricognizione, verrà utilizzato per limitare l’estensione del rogo. I rifornimenti di acqua verranno effettuati nel vicino lago di Piediluco.

Aggiornamento ore 13.25

L’incendio rischia di coinvolgere anche le linee dell’alta tensione presenti nella zona che si conferma difficilmente raggiungibile. I vigili del fuoco, con il Dos (direttore operazioni spegnimento) sul posto, hanno chiesto l’intervento di un mezzo aereo, un elicottero del 115. Apprensione anche per un deposito di Gpl che si trova a ridosso del cimitero di Papigno e alcune abitazioni non lontane dal canile di Monte Argento, quest’ultimo ancora relativamente distante dalle fiamme.

Un vasto incendio boschivo è divampato nella tarda mattinata di giovedì a Terni nella zona fra Campomicciolo e Papigno, sulla collina alle spalle del cimitero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e personale Afor con più squadre e mezzi. Si tratta di una zona decisamente impervia e in alcuni tratti non raggiungibile con i mezzi tradizionali. Le fiamme sono andate via via espandendosi con il passare dei minuti fino a coinvolgere un’area piuttosto ampia.