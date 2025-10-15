di Fra.Tor.

Dieci anni di attese, lettere, segnalazioni. Dieci anni vissuti in un appartamento che era diventato una prigione. E ora, che finalmente il bando per la mobilità abitativa è uscito, Romolo non c’è più. Aveva 82 anni. È morto domenica 12 ottobre, a Terni, mentre sperava ancora che qualcuno, prima o poi, potesse aiutarlo a cambiare casa.

La sua storia l’ha raccontata il Sunia Terni, il sindacato degli inquilini, con un post che ha commosso e indignato: «Romolo ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita a lottare per una casa che fosse davvero una casa – scrivono -, un luogo dove potersi muovere senza dolore, dove la sua grave invalidità e quella di sua moglie non diventassero ogni giorno una prigione fatta di ostacoli, scale, spazi impossibili. Ma il sistema, quello che si nasconde dietro moduli, graduatorie e silenzi, troppo spesso è inefficace. E così gli anni sono passati. Uno dopo l’altro. Fino a spegnersi nell’attesa di una risposta».

Romolo e la moglie Grazia, oggi 81enne, vivevano in un alloggio Ater al terzo piano, senza ascensore, disposto su due livelli. Un appartamento che, dopo la malattia di lei, era diventato inaccessibile: «Il calvario è iniziato oltre dieci anni fa – raccontano i familiari – quando Grazia è rimasta invalida e non poteva più deambulare. Abbiamo chiesto al Comune e all’Ater un intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche o un cambio di alloggio. Tanti solleciti, tante promesse. Ma non è mai cambiato nulla».

Tre anni fa anche Romolo ha iniziato ad avere gravi problemi agli arti inferiori, restando bloccato in casa: «Dormivano in soggiorno perché non riuscivano più a salire le scale. Vivevano prigionieri, ma nonostante tutto hanno sempre pagato regolarmente l’affitto, curando la casa a spese loro. In cambio solo menefreghismo». Ora Grazia è rimasta sola. E proprio nei giorni in cui la famiglia ha saputo che era finalmente uscito il nuovo bando per la mobilità, è arrivata la beffa più amara: «Se avessero agito prima – dice la famiglia – Romolo avrebbe potuto vivere gli ultimi anni in una casa adatta a lui».

Una vicenda che riporta con forza l’attenzione sul tema delle case popolari a Terni, già al centro delle proteste dei sindacati. Proprio pochi giorni fa Sunia, Sicet e Uniat avevano denunciato il blocco delle assegnazioni della graduatoria e l’inerzia della commissione comunale. Romolo, con la sua lunga e silenziosa battaglia per la dignità, diventa ora il simbolo di un sistema che troppo spesso lascia indietro i più fragili. «Noi continueremo la battaglia di Romolo – conclude il Sunia – perché nessuno debba più morire aspettando una casa in grado di alleviare le sofferenze di una malattia grave e non di accentuarle».