Terni, rotatoria borgo Rivo: passo indietro dopo un anno. Via lo spartitraffico

Nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2022 la modifica dell’assetto viario, quasi un anno dopo si torna allo stato originario. L’atteso intervento nella rotonda di piazzale Marinai d’Italia, porta d’accesso per il quartiere di borgo Rivo per chi proviene dal centro di Terni, è iniziato nella serata di lunedì: cantierizzazione e ‘smantellamento’ delle opere – lo spartitraffico, al suo posto ci sarà un lungo tratto di linea continua – posizionate lo scorso autunno. In azione è entrata la società che si occupa del lotto de Il Tulipano (per il collegamento sarà poi realizzata una rampa), vale a dire la Giunio Marcangeli srl. Salvo imprevisti, martedì pomeriggio sarà tutto completato con tanto di nuova segnaletica stradale. In loco anche gli agenti della polizia Locale.

17 NOVEMBRE 2022: ROTATORIA ‘RIVOLUZIONATA’, SUBITO PROBLEMI