Terni, rotatoria borgo Rivo: si torna alle origini. Nodo fondi per lo step successivo

«Procederemo per step. Si inizierà tornando allo stato pre modifica a costo zero nel giro di alcune settimane, poi con i dati in mano si valuterà come risolvere del tutto la situazione». Ad esporsi così in I commissione mercoledì mattina è stato l’assessore alla viabilità Marco Iapadre: il mirino è in particolar modo sulla rotatoria ‘Piazzale Marinai d’Italia’ di borgo Rivo, quella legata al complesso del Tulipano di Terni. E non solo.

NOVEMBRE 2022, LA MODIFICA: SUBITO CAOS

SETTEMBRE 2022, IL VIA LIBERA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL TULIPANO

La problematica ed i dati in arrivo

In campo per le spiegazioni del caso Iapadre, il funzionario con PO Walter Giammari e il coordinatore tecnico – per lui c’è in piedi la chance che possa diventerà la nuova posizione organizzativa per la viabilità, Angelo Porchetti è in pensione da un paio di mesi – Riccardo Strozzi. Il tema è più che noto da quasi un anno e le polemiche nel corso del tempo non sono mancate: «Un punto critico, ora non è più una vera rotatoria. La modifica – la premessa dell’esponente dell’esecutivo Bandecchi – fu fatta in funzione di uno studio realizzato da una società esterna che prevedeva la piena attivazione delle strutture commerciali del Tulipano. Non abbiamo dati oggettivi al momento, se non quelli percepiti durante la giornata. Li avremo a breve perché le telecamere sono state installate ed è in chiusura la gara per la centrale operativa utile al monitoraggio dei flussi. Poi con i numeri concreti in mano si faranno ulteriore studi». Bene, ma che si vuol fare?

GLI AGGIUSTAMENTI DOPO LA BAGARRE

DICEMBRE 2022, LA MAGGIORANZA BISTICCIA SULLA ROTATORIA

Il ritorno alle origini

Iapadre su questo fronte non ha lasciato margini intepretativi: «La volontà è di tornare allo stato pre modifica. Contemporaneamente il Comune si è impegnato a risolvere anche l’altro problema, quello del cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta». Ma qui la partita è in mano al collega Giovanni Maggi e, da ultime dichiarazioni, il completamento è previsto per novembre. Si vedrà. «A brevissimo ci sarà il varo delle travi, nel giro di due-tre mesi riapriremo quel flusso». Possibile che avverrà tra una decina di giorni. In definitiva a stretto giro si tornerà alla vecchia viabilità, poi? «Ciò non risolverà totalmente la questione e, per farlo, abbiamo in mano quattro-cinque soluzioni. Ma non è semplice reperire fondi, parliamo di cifre che vanno da 1 a 5 milioni di euro». Storia lunga e complessa. Per ora l’unica cosa fattibile è il ritorno alla rotonda originaria.

DICEMBRE 2022, LE SPIEGAZIONI: «MIGLIORIE? COSTOSE»

Il pressing

Tra i consiglieri di Alternativa Popolare il più attivo è stato Raffaello Federighi: «La situazione non è positiva per il traffico e oltretutto si alza il livello di inquinamento così. Avete esaminato la possibilità di fare a step? E che tempistiche ci sono?». Sarà così: «Sì, intanto si torna allo stato pre modifica a costo zero, velocemente. Il secondo step è il cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta. Poi il resto dipenderà dalle decisioni collegiali dell’amministrazione, ci sono da indicare le priorità». Sul tema concorda anche Valdimiro Orsini (Terni Masselli sindaco): «Le criticità c’erano già prima e si sono aggravate. Con le nuove aperture al Tulipano peggioreranno». La sensazione è che il Comune debba sistemare questioni tecniche con la Marcangeli Giunio srl. D’altronde il maxi restyling del complesso porta la loro firma. E con sé – c’è una convenzione di mezzo – tutto ciò che riguarda il sistema viario della zona. Per AP si sono fatte avanti anche Agnese Passoni e Federica Mengaroni: «Quella non più una rotatoria, ma un incrocio complesso. Le persone non sanno come affrontarla, non c’è corretta segnaletica. Un obbrobrio. Per portare mio figlio a scuola in via Radice ci metto 22 minuti rispetto ai 7 precedenti. Inoltre ci sono incidenti ed i residenti sono inferociti», le parole della prima. «Ma non è della precedente amministrazione il progetto?», il breve commento della seconda.

APRILE 2022, LA ROTATORIA PROVVISORIA FURBINI-CENTENARIO

GABELLETTA-MARATTA: SI PUNTA A NOVEMBRE 2023

L’atto di indirizzo FdI



Sponda FdI è Marco Cecconi ad essere entrato in azione: «L’intervento di modifica non ha inciso positivamente sulla circolazione». Ed ecco l’atto di indirizzo: in sostanza viene impegnato il sindaco Stefano Bandecchi e la giunta al ripristino della situazione precedente, a garantire maggiore presenza della polizia Locale e all’eventuale utilizzo della segnaletica orizzontale per la corretta circolazione nel tratto attenzionato. Finita qua? Negativo. AP chiede una sospensione – dieci minuti – dopo l’esposizione di Cecconi. Questione di strategia politica. Poi si riprende con Federighi: «Sulla seconda rotatoria qual è la situazione? Prendo atto che da parte di Cecconi ci sia un ravvedimento rispetto al problema creato dalla passata amministrazione». A chiudere è Iapadre: «La rotonda tra via del Centenario e via Furbini è in corso di realizzazione nell’ambito della lottizzazione in sviluppo. I tempi? Ho chiesto agli uffici, mi dicono che è questione di qualche mese». Si parla di 2024.