Terni, Rotini nuovo presidente dei giovani commercialisti

Si sono tenute mercoledì le elezioni dell’Unione giovani dottori commercialisti di Terni. Il nuovo presidente – che succede a Stefano Stellati – è Riccardo Rotini ed il direttivo è composto da Elisa Cecchetti, Andrea Iosa, Federico Millesimi, Priscilla Petagna, Chiara Rossi e Roberta Rossi. Così il neo presidente, che rimarrà in carica tre anni: «È un grande piacere ed onore per me presiedere l’Unione. Cercherò, con l’aiuto del direttivo, di fare il massimo per questo grande gruppo». Soddisfatto anche l’ex presidente Stellati secondo cui «quella di Rotini è la miglior scelta possibile per qualità professionali ed umane».

