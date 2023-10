Terni, rotonda via Urbinati off-limits in notturna fino a giovedì 19 ottobre

Chiusura totale al transito veicolare fino a giovedì 19 ottobre dalle 2 alle 6, in orario notturno. La novità riguarda la rotatoria tra via Urbinati, via VIII Marzo, via Giandimartalo di Vitalone, via Malnati e via Campomicciolo che, come noto, è oggetto da mesi dell’appalto da 1,5 milioni di euro per il I lotto della bretella a firma Esseti: «Ad oggi sono concluse le fasi operative necessarie alla prosecuzione degli interventi sulla grande rotatoria, pertanto verrà data avvio alla fase che prevede la realizzazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso sulla corona rotatoria e della successiva segnaletica stradale definitiva per consentire il completo esercizio della viabilità in via ordinaria consentendo all’impresa di ripiegare e chiudere quella parte specifica del cantiere», spiegano dal Comune di Terni. A livello di viabilità «verrà garantito il pieno accesso all’ospedale esclusivamente passando da via VIII Marzo nonché l’accesso e l’uscita con i dovuti accorgimenti per la sicurezza, per i residenti di via Villa Fongoli e di via Giandimartalo di Vitalone civici da 104 a 114».

