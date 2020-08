Una struttura ricettiva in via Ospedale civile, a Padova. È qui che mercoledì mattina un 47enne bergamasco è stato bloccato e denunciato per appropriazione indebita dagli agenti della polizia di Stato: l’uomo in precedenza era stato segnalato da un’attività di autonoleggio di Terni a causa di un furto – lo aveva preso e non restituito, facendo perdere le proprie tracce – di un veicolo, poi posto sotto sequestro.

Condividi questo articolo su