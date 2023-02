Terni, ruba bottiglie di liquori: 36enne ai domiciliari

Due furti all’interno di un supermercato a novembre, più lesioni nei confronti di un addetto alla sicurezza. Per questi motivi un 36enne di origini campane residente in città – già gravato da numerosi precedenti penali – è stato arrestato dalla polizia di Stato di Terni su ordine del giudice: per lui ci sono i domiciliari.

I furti

Il primo furto è del 4 novembre: 36 bottiglie di liquori dal valore di 350 euro. Il secondo quattro giorni dopo: in quell’occasione venne bloccato dagli addetti alla vigilanza mentre tentava di rubare altri liquori per 275 euro. Successivamente ha provocato lesioni – con tanto di denuncia per rapina impropria – ad una addetto, giudicate guaribii in un mese.

L’arresto

In entrambe le circostanze è stato querelato dai proprietari dal supermercato. Gli accertamenti hanno poi consentito di risalire all’identità certa dell’autore grazie alla visione delle immagini e delle testimonianze raccolte. A chiudere il cerchio la misura cautelare eseguita in settimana dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.