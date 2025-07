Un 20enne originario dell’Albania e residente a Terni (I.K. le sue iniziali) è stato arrestato in flagrante, nella mattinata di martedì, dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni per furto aggravato. Il giovane aveva asportato tubi rame, per un peso complessivo di circa 12 chilogrammi, dalla scuola elementare ‘Cianferini’ di via Narni. Di seguito la nota dell’Arma ternana che riepiloga l’accaduto.

«Intorno alle ore 10.45 – si legge – alla centrale operativa del comando provinciale è giunto un allarme d’intrusione all’interno della scuola elementare ‘Cianferini’ di via Narni: immediato l’invio delle pattuglie in circuito. Nel corso dell’ispezione esterna i militari hanno notato un giovane in sella ad una bicicletta che, alla loro vista, si è dato alla fuga, dapprima pedalando velocemente, poi, una volta raggiunto, abbandonando il velocipede e cercando di dileguarsi a piedi nelle strade laterali di Villaggio Campomaggio».

Proprio lì il giovane, poi identificato in un 20enne albanese gravato da precedenti di polizia, è stato bloccato: sottoposto a perquisizione, gli operanti, all’interno del suo zaino, hanno rinvenuto parti di pluviali in rame piegate, per un peso complessivo di circa 12 chilogrammi, un frullino, una tenaglia ed una chiave inglese modulabile».

«La successiva ricostruzione, previo sopralluogo presso l’istituto scolastico, ha consentito di acclarare che il giovane, dopo essersi introdotto nelle pertinenze della scuola mediante il taglio della rete metallica di recinzione, aveva asportato le grondaie di tutto l’immobile. Il 20enne è stato tratto in arresto per furto aggravato e tradotto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria».

La direttissima si è svolta giovedì mattina di fronte al tribunale di Terni e il giudice, «nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la liberazione, essendosi l’indagato avvalso dei termini a difesa. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto e gli arnesi da scasso sottoposti a sequestro». Sempre in merito alla direttissima, per il giovane – difeso dall’avvocato Alessio Pressi – il pm Adalberto Andreani aveva chiesto la misura dell’obbligo di firma.