Avrebbe rubato diversi alimenti – per lo più salumi – dal supermercato Superconti di corso del Popolo, nascondendo il tutto nel suo zaino, per poi fuggire a piedi per le vie del centro. Ma la polizia Locale di Terni, in zona per servizi di pattuglia e allertata dell’accaduto, ha inseguito il soggetto – di origini tunisine, sulla trentina – e, in qualche modo, è riuscita a bloccarlo nei pressi di palazzo Gazzoli, sede della procura della Repubblica. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì e ha ‘movimentato’ quella parte del centro di Terni. Alla fine il soggetto è stato condotto presso il comando di corso del Popolo: se la ricostruzione sarà confermata, è possibile l’arresto. Spetta a polizia Locale, di concerto con l’autorità giudiziaria, stabilire e applicare gli eventuali provvedimenti.