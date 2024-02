Terni, rubano in un supermercato: denunciati in due

Prodotti di cosmetici per un valore di 56 euro. Sono stati rubati in un supermercato di Terni e dopo l’intervento della polizia di Stato sono state denunciate due persone per furto aggravato in concorso.

Il furto

I due – un 52enne ed una 46enne, entrambi residenti a San Gemini – avevano staccato le placche antitaccheggio. Ma non tutte e questo passo falso ha fatto scattare l’allarme una volta superate le casse: immediato l’intervento della Volante per bloccarle, quindi la denuncia. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già stato denunciato e arrestato per reati contro il patrimonio.