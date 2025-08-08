Furto di un’autovettura in pieno giorno nel quartiere di Cospea, a Terni, per la precisione in via Marzabotto. Si tratta di una Fiat 500L la cui proprietaria ha scritto un posto sul gruppo Facebook ‘Terni Malandata‘, più per allertare gli altri utenti e cittadini che per lanciare un appello per ritrovarla («non nutro speranze», afferma). Il furto, scrive la donna, sarebbe avvenuto in pieno giorno, fra le 15 e le 19, con l’auto parcheggiata sotto l’abitazione, a due passi dal bar Cospea. Sporta la denuncia alle forze dell’ordine per indagare sull’accaduto.