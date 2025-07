Si terranno sabato mattina alle ore 10, nella chiesa dell’Immacolata Concezione, in via Narni a Terni, i funerali di Giampiero Crispoldi, il 75enne ternano morto mercoledì mattina a Budoni (Sassari), dopo essere stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo, lungo la spiaggia di Li Cuppulati. Nella tarda mattinata di venerdì il rientro della salma dalla Sardegna, poi il trasferimento nella camera ardente allestita presso gli spazi dell’impresa funebre Rossi, in via dei Gonzaga a Terni. Da lì, sabato mattina, partirà per raggiungere la chiesa del quartiere Polymer, dove si volgerò il rito funebre.

Giampiero Crispoldi era in vacanza in Sardegna insieme al fratello e alla cognata: giorni spensierati e di relax, in uno dei mari più belli del bacino Mediterraneo. Sarebbero dovuto rientrare a Terni giovedì ma il giorno precedente, mercoledì, si è consumato il dramma che ha strappato il 75enne all’affetto dei propri cari. Giampiero Crispoldi, che non era coniugato e non aveva figli, aveva lavorato per anni presso l’officina Fontana – storica attività che si trovava in piazza Valnerina (Buozzi) – e poi aveva proseguito nel suo lavoro di meccanico, fino alla pensione, dopo aver avviato con altri colleghi un’altra attività sempre in questo ramo.