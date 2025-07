Erano finiti nel motore di un’auto e grazie ad un intervento congiunto sono stati salvati. Lieto fine a Terni per tre cuccioli di gatto. «Ora i piccoli cercano una balia esperta», l’appello di Enpa.

I tre cuccioli, appena nati, erano nel vano motore: «Un evento anomalo per il periodo dell’anno, che di norma non è associato a nuove cucciolate». Uno è stato recuperato con facilità, gli altri si trovavano in punti inaccessibili. Decisivo – spiega l’Enpa – l’intervento della Carrozzeria Temperoni: «Tutti gli addetti, con pazienza e grande spirito di collaborazione, si sono adoperati per liberarli senza causare danni né all’auto né agli animali».

«L’Enpa di Terni ringrazia pubblicamente lo staff della carrozzeria per la disponibilità e l’impegno dimostrato nel corso dell’intervento». Ora i micini sono al sicuro in una clinica veterinaria: «Hanno urgente bisogno di una balia esperta che possa allattarli e garantire loro le cure necessarie nelle prime settimane di vita. Chi può offrire aiuto o desidera informazioni può contattare l’Enpa di Terni al numero 348 1487889».