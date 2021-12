Terni, piazza Tacito: lavoro sui sampietrini in subappalto a ditta romana

di S.F.

Consegna urgente dei lavori lo scorso 29 novembre, prime operazioni e, a distanza di due settimane, ecco che scatta il subappalto per il lavoro più ‘tecnico’ in merito alla manutenzione straordinaria ed il recupero funzionale della pavimentazione pregiata di piazza Tacito dal lato di viale della Stazione, a Terni. Un’operazione ben visibile – nonché impattante, d’altronde la viabilità è stata modificata – che ora vede coinvolta una società di Marino, del territorio romano. Martedì è arrivato il via libera di palazzo Spada. Da ricordare che l’appalto da 200 mila euro è stato affidato alla ditta Piconi Evidio.

Il lavoro sui sampietrini

A subappaltare è la stessa Piconi Evidio: in azione su Terni entra così la società cooperativa Castelli Romani – L’arte della pietra per lo specifico lavoro legato alla manutenzione straordinaria della pavimentazione pregiata dell’area. Vale a dire i sampietrini. L’opera (circa un mese di tempo per il completamento, se tutto va bene per il completamento se ne parla per fine dicembre) rientra nell’ambito del restyling complessivo della piazza sulla scia della riqualificazione della fontana: come noto l’obiettivo originario era chiudere il cerchio entro il termine del 2021 – anche per via del Capodanno Rai in Ast – ma appare evidente che, con ogni probabilità, la storia avrà la parola fine nel 2022.