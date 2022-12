Terni: San Carlo e il ‘buco’ J Petrol – Fotogallery

Era il 25 maggio 2016 quando il gip del tribunale di Terni dispose il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale della società nell’ambito della maxi indagine sui carburanti. Poi nel corso del tempo c’è stato il dissequestro della raffineria, tuttavia il problema dell’area – in termini di utilizzo e recupero – resta a giudicare dalla situazione attuale: si parla della J Petrol di strada San Carlo, ben visibile dalla strada e che risulta in mano alla Ipetrol srl di Roma dell’amministratore unico ciociaro Vittorio Iannarilli, titolare dell’1% delle quote (il restante 99% del capitale sociale è di Sandra Noceta). Curiosità: all’interno dell’area c’è anche un’autovettura in vendita.

I PROBLEMI DEL 2016

I PROBLEMI DEL 2018

LE FOTO