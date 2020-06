Terni, San Giovanni: pezzo di cemento precipita al suolo

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di martedì in via Liutprando, a Terni. Dal palazzo di proprietà dell’Ater posto al civico 8/A si è infatti staccato – probabilmente dal tetto – un pezzo di cemento che è finito sopra le scatole metalliche che contengono i contatori del gas, danneggiandone una, e quindi sul marciapiede. Proprio in quel punto le persone sono solite passare, sostare e parcheggiare bici e scooter e si può dire sia andata decisamente bene che il ‘sasso’ non abbia colpito nessuno. Per le necessarie verifiche, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni.

