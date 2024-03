Terni, San Nicandro: via le impalcature dopo anni, resta il problema rifiuti

di S.F.

Via le impalcature presenti da anni lungo l’area, i rifiuti invece restano. D’altronde da queste parti l’inciviltà c’è sempre stata e si vede. Non è passata inosservata la novità in via San Nicandro, all’altezza del cantiere fermo da oltre un decennio e più volte attenzionato per via dello stato di degrado: nelle ultime sono state rimosse le installazioni sotto le quali, nel corso del tempo, erano stato gettati diversi rifiuti. Ora la via è ‘libera’, ma resta il problema per la parte interna: materiale abbandonato e brutto spettacolo a pochi passi dal centro.

AGOSTO 2023, IL CAOS RIFIUTI IN VIA SAN NICANDRO

IL ‘TUNNEL’ HORROR DI VIA SAN NICANDRO

MAGGIO 2022, IL CANTIERE ABBANDONATO