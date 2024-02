Terni, San Valentino con ‘Il gran ballo degli innamorati’ – Gallery

«Ogni donna sogna anche solo per un momento di sentirsi una vera principessa tra le braccia del proprio innamorato e partecipare al gran ballo in maschera». Così il Comune – attraverso il portale turistico Vivi Terni – ha lanciato la curiosa iniziativa ‘Il gran ballo degli innamorati’ andata in scena mercoledì pomeriggio nel principale spazio cittadino. L’avvio in piazza Tacito tra gli stand gastronomici (molta Puglia in tal senso) e la fontana dello Zodiaco in manutenzione ormai da un mese, quindi lo spettacolo lungo il corso. Numerose le persone che hanno voluto assistere all’evento.

